Chiavari: Chiesa di Sanguineto, restituito portale dai Carabineri di Bologna

Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha oggi riconsegnato alla Diocesi di Chiavari un antico portale per nicchia dipinto ad olio su tela, recuperato. Il portale, risalente ai secoli XVII-XVIII, proviene dalla Chiesa di Sant’Antonino Martire della frazione di Sanguineti. La cerimonia è avvenuta nella sala di rappresentanza della curia vescovile.

“A giugno del 2023 l’ufficio di esportazione della Sovrintendenza di Bologna Reggio Emilia e Ferrara riceve una richiesta di certificato per l’esportazione di un portale da parte di un’antiquario della provincia di Parma. Dopo le opportune verifiche in collaborazione con la Sovrintendenza di Genova, viene recuperata una scheda di catalogo dell’opera, risalente al 1989. Il bene non risultava illecitamente sottratto, ma era quello esposto effettivamente nella Chiesa di Sant’Antonino Martire – ha spiegato il Tenente Colonnello Giuseppe De Gorio comandante del Nucleo Tutela Patrimonio di Bologna – Ci siamo attivati per disporne il sequestro onde evitare che fosse esportato e venduto. L’indagine è stata condotta di concerto con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, comandata dal Maresciallo Ferro. Sono al vaglio dell’autorità giudiziaria i provvedimenti nei confronti di chi ha sottratto il bene, il procedimento non è ancora concluso. Il portale era stato venduto per 4mila euro ad un privato, ma il suo valore è soprattutto artistico. Oggi siamo qui a restituirlo alla comunità parrocchiale e alla collettività civile”.

