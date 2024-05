Cicagna, due pulcini di allocco salvati da un’officina

Cicagna. Proseguono gli ingressi di cuccioli di animali selvatici al cras che l’Enpa gestisce a Campomorone. L’ultimo è quello di due pulcini di allocco, ritrovati in un’officina di Cicagna e subito portati al centro per garantire la loro sopravvivenza.

I due pulcini sono stati trovati in due momenti diversi, e gli operatori del Cras ritengono si tratti di fratelli: “In un primo momento è stato rinvenuto un pullo e il giorno dopo, nello stesso punto, è stato trovato anche l’altro – spiegano – Per questo motivo abbiamo ragione di credere che siano fratelli. La situazione nell’officina non era delle migliori: la loro incolumità era a rischio. Perciò, per evitare che si facessero male o si cacciassero nei guai, li abbiamo accolti al nostro centro”.

