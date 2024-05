Corruzione, “a dispetto dell’età” Spinelli è in grado di “inquinare le prove”: ecco perché secondo il gip deve restare ai domiciliari

Genova. Resterà almeno per un altro po’ agli arresti domiciliari a Villa Carrara Aldo Spinelli, l’imprenditore arrestato per aver corrotto secondo l’accusa sia l’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini sia il governatore Giovanni Toti. Per la giudice Paola Faggioni, che sabato ha respinto l’istanza di revoca o attenuazione della misura di custodia cautelare presentata dai suoi avvocati Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza e sulla quale il pm Luca Monteverde aveva dato parere negativo, resta soprattutto il “pericolo di inquinamento probatorio”.

Spinelli, “a discapito dell’età” secondo la gip ha mostrato infatti “una particolare capacità e intraprendenza elusiva”. La giudice ricorda in particolare quella dimostrata in corso di indagini “per occultare la provenienza della somma di denaro (pari a 15.000 euro in contanti) che era in procinto di consegnare a Signorini, per il pagamento delle spese di catering relative al matrimonio della figlia” di quest’ultimo. Basti pensare all’intercettazione tra lui e Signorini – fa notare Faggioni – nelle tre pagine del provvedimento di rigetto – “oltre a concertare la falsa versione del regalo di nozze, proponeva e discuteva con Signorini di tutta una serie di comportamenti elusivi di possibili accertamenti sulla provenienza della somma e valutava la possibilità di coinvolgere terze persone legate da rapporti personali , di collaborazione o conoscenza, compreso il suo autista.

