Liguria. Dopo Giovanni Toti, ancora agli arresti domiciliari in attesa della presentazione dell’istanza di revoca della misura da parte del suo avvocato, è il turno di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità Portuale, di presentarsi davanti ai pm per essere interrogato.

Signorini è l’unico degli indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria a essere in carcere – è detenuto a Marassi dal 7 maggio – ed è accusato di corruzione nell’esercizio della funzione.

