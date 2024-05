Da Borgo Baceo a via Navonella, Forum Ambiente Pd: “Prima di consumare altro territorio si pensi all’esistente”

“La percentuale di suolo consumato, indica la porzione di un’area convertita da superfici naturali o agricole in superfici artificiali. Il rapporto ISPRA 2023 riporta che nella provincia della Spezia, nel 2023, sono stati consumati circa 3.925 ettari di suolo, con un incremento di 23 ettari rispetto all’anno precedente, pari al 6,67% della superficie totale”. Così in una nota il Forum Ambiente Pd La Spezia, che in una nota prosegue: “Negli ultimi cinque anni, i maggiori centri della nostra provincia, La Spezia e Sarzana, hanno visto un significativo aumento del consumo di suolo dovuto all’espansione urbana e infrastrutturale. Nel comune della Spezia, la percentuale di suolo consumato è passata dal 13,5% al 14,2%, mentre a Sarzana è aumentata dal 20,5% al 22,7%”. Questi dati sono allarmanti. Un elevato consumo di suolo può aumentare il rischio di alluvioni, riducendo la capacità del terreno di assorbire l’acqua. Inoltre, contribuisce all’incremento delle temperature nelle città per via dell’effetto isola di calore urbana e alla perdita di biodiversità. Il consumo di suolo, come strumento di politica amministrativa che favorisce un’urbanizzazione espansiva indiscriminata a favore di attività produttive, commerciali e turistiche è una scelta miope che presto diventerà insostenibile. L’espansione urbana rischia di diventare incontrollata, aumentando l’inquinamento, rendendo sempre più difficile la mobilità e riducendo gli spazi verdi, vitali per il benessere psicofisico della comunità, compromettendone la qualità della vita. Senza contare che si danneggia la bellezza paesaggistica, diminuendo l’attrattività dei nostri luoghi e mettendo a rischio attività cruciali per l’economia locale, in particolare quelle legate alla ricettività turistica. Come Forum Ambiente PD La Spezia, riteniamo essenziale adottare politiche di pianificazione urbana sostenibile che promuovano la rigenerazione di aree già urbanizzate, la bonifica e il riuso a scopo commerciale e produttivo di edifici dismessi e aree industriali abbandonate, la creazione di nuove aree di riforestazione urbana, e la tutela attiva del patrimonio ambientale boschivo, marino, fluviale, nonché storico, agricolo e rurale. In particolare esprimiamo preoccupazione per il destino del ‘Borgo Baceo’, ultima testimonianza della ‘piana agricola di Migliarina’ alla Spezia, e per il progetto di trasformazione dell’area agricola di via Navonella a Sarzana. Bene hanno fatto i nostri consiglieri di opposizione a prendere posizioni forti che supporteremo in tutto e per tutto. Queste situazioni evidenziano l’urgenza di bilanciare lo sviluppo urbano con la tutela delle risorse culturali, storiche e ambientali, che rischiano di essere sacrificate per interessi economici. Parallelamente, promuovere la mobilità sostenibile può giocare un ruolo cruciale: investire in reti di trasporto pubblico efficiente, piste ciclabili sicure e percorsi pedonali può ridurre la necessità di nuove strade e parcheggi, diminuendo così il consumo di suolo e preservando la qualità del territorio. È quindi cruciale che la politica, l’associazionismo e le comunità lavorino insieme per implementare queste strategie, garantendo un futuro sostenibile per le nostre città, paesi e tutta la provincia”.

