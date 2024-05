Egildo Simeone presenta il suo libro con “InSarzana”

L’Associazione InSarzana ospiterà nella sua sede di Vicolo Bonicella 4, il prof. Egildo Simeone che presenterà il suo libro “Ciao Prof. La musica di un uomo, un viaggio nell’arte della vita” (L’aquilone, 2023), un romanzo autobiografico in cui ripercorre la sua vita professionale, artistica. L’incontro con l’autore avverrà giovedì 30 maggio alle ore 17,30 e sarà Stefania Ussi del Direttivo di InSarzana a interloquire con Egildo Simeone.

Il Prof. Simeone, già insegnante di Educazione artistica e di Yoga, poi pittore di icone bizantine, è molto conosciuto anche come musicista e compositore, spesso in coppia con Livio Bernardini, altro noto e valentissimo musicista, nella provincia spezzina e in Lunigiana, e non solo. Al termine della presentazione il musicista Andrea Giannoni scambierà qualche nota con il professore. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

