Esordio a Lecce e possibile derby con la Samp: il probabile percorso dello Spezia in Coppa Italia

Con i campionati ormai giunti al termine prende forma quello che sarà il tabellone della Coppa Italia 2024-2025, che darà il via alla stagione delle squadre di Serie A e Serie B. Essendosi classificato al quindicesimo posto in stagione, lo Spezia entrerà in corsa nella coppa nazionale come testa di serie numero 35, come il Cosenza lo scorso anno (complice l’esclusione della Reggina) e come la Spal nell’anno precedente, nel lato destro del tabellone.

L’avversario dello Spezia sarebbe dunque la testa di serie numero 14, ovvero la quattordicesima classifica della Serie A appena conclusa, il Lecce dell’ex Luca Gotti, che avrebbe anche il favore di casa per l’esordio stagionale visto il ranking più alto. La prima partita ufficiale della stagione, dunque, sarebbe proprio Lecce-Spezia, nella settimana precedente all’inizio della Serie B, quindi attorno all’8-11 di agosto. Le Aquile sarebbero inserite nel quadrante di tabellone della terza e della sesta classificata della A, quindi con una tra Juventus e Atalanta e la Roma, già certa della sesta piazza in campionato. Ma qualora lo Spezia dovesse superare il turno dei trentaduesimi, il primo della competizione, ecco che avrebbe subito la possibilità di un derby.

