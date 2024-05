Genova capitale europea dello sport 2024: torna “Sportivamente Vallescrivia”

Genova. Una straordinaria festa popolare di sport per tutti, nel cuore della Valle Scrivia, con la partecipazione di oltre 40 associazioni del territorio disponibili a far provare gratuitamente più di 50 discipline sportive a persone di tutte le età e capacità motorie, nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport.

È stata presentata oggi al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 7^ edizione di “SPORTIVAmente Vallescrivia”, la manifestazione di inclusione sportiva in programma per tre giorni, venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno, organizzata da Pro Loco Ronco Scrivia e ASD Centro Formazione Fisico Sportiva (CFFS), in collaborazione con il Comune di Ronco Scrivia, con la partecipazione delle associazioni sportive della Valle Scrivia e il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria.

