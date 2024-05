La gatta sul treno che viaggia fino alla Spezia: capotreno la trova e la affida ai volontari

Un musetto vispo e uno sguardo penetrante, un manto nero, lucido e gode di ottima salute ma è senza microchip. Sono le caratteristiche della splendida gattina nera ritrovata su un regionale dalla capotreno a fine corsa, proprio alla Spezia. L’episodio risale alla giornata di ieri quando la dipendente delle ferrovie ha controllato ogni singola carrozza e ha fatto il curioso incontro: la gatta era comoda, su un sedile, per nulla spaventata. L’animale è stato recuperato e affidato al gattile Agap, visito dal veterinario e se non verrà riconosciuto dagli eventuali proprietari andrà in adozione.

Questi sono solo gli estremi della vicenda ma a raccontare, nel dettaglio, tutta la storia è la Sezione provinciale di Pisa del Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria sulla propria pagina social: “Grazie alla segnalazione immediata della Capotreno alla Polizia Ferroviaria di Pisa, per un gatto vagante all’interno di una carrozza passeggeri del treno 19340 partito da Pisa alle ore 11.06 e arrivato a La Spezia alle ore 12.20, gli Agenti della Polfer hanno allertato la procedura per il recupero in sicurezza del gatto, attivando il Nucleo Soccorso Salvamento Animali”.

