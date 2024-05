Lavoratori call center: all’orizzonte una nuova azienda, nella sede delle Pianazze sono arrivati i sigilli

Gli ufficiali giudiziari hanno messo i sigilli, una volta per tutte, alla sede del call center di Via delle Pianazze ora passato come proprietà al Tribunale di Monza. Gli stipendi non sono ancora arrivati, ma tra il 15 e il 20 di giugno la situazione dei lavoratori della Customer digital service potrebbe sbloccarsi in via definitiva e in positivo perché è in corso una trattativa, molto concreta a detta dei sindacati, che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai 200 lavoratori che da mesi reclamano i propri diritti. Parrebbe dunque arrivare la chiusura del cerchio per le 200 famiglie che da quasi un mese sono impegnate in uno sciopero a oltranza dopo mesi senza stipendio e i rapporti con l’azienda principale ormai congelati. Sul nome del nuovo competitor vige la massima riservatezza.

Tutti questi punti sono stati il tema portante dell’assemblea pubblica di questa mattina evidenziati da Tiziana Venelli di Slc Cgil, Speranza Poleschi di Fistel Cisl e Alessandro D’Ippolito di Uilcom Uil. L’assemblea si è tenuta davanti a Palazzo civico e i sindacati non hanno potuto fare a meno di notare il passaggio del sindaco che però non si sarebbe fermato.

