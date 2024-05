Luca D’Angelo è in città, incontro con Macia per programmare il futuro

Luca D’Angelo è tornato in città per la prima volta dopo la partita contro il Venezia che ha sancito, in un colpo solo, la salvezza dello Spezia e il rinnovo automatico del suo contratto. Il tecnico è arrivato nel pomeriggio da Pescara, sua città natale, dove ha cercato un po’ di relax dopo la traversata oceanica del girone di ritorno della serie B 23/24. La tappa più attesa è stata quella del Ferdeghini per incontrare il direttore del settore tecnico Eduardo Macia e iniziare a programmare la prossima stagione con la voglia di tornare a competere per la parte sinistra della classifica.

In verità il canale con il settore tecnico non si era mai interrotto neanche a distanza, anche se l’operatività per la prossima stagione è ancora da sancire. Si attende, come ormai è abitudine in questo periodo dell’anno, il via libera dagli Stati Uniti, anche in termini di piani finanziari, che dovrebbero arrivare con la persona del presidente Philip Platek atteso per la prossima settimana in Italia. Pendono questioni di massima importanza e massima urgenza.

