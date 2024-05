Pesca/ Trota torrente, Bosco e Mazzi non accedono alle finali nazionali

Da Umberto Righi, Fi.Ma. Chiavari

Domenica 26/05 è stata una trasferta in Toscana decisamente difficile, eppure la concentrazione e l’abilità tecnica era tutta in campo, nel Torrente Verde e Magra, per una Semi-Finale di Campionato Italiano di Trota Torrente molto attesa per i due portacolori FIMA/GARBOLINO Chiavari DAMIANO BOSCO E RICCARDO MAZZI, terminati a fine gara dopo la metà classifica per cui fuori dalla rosa dei qualificati alle Finali di specialità. Erano ben 140 i partecipanti provenienti da mezza Italia, tutti intenzionati a passare il turno, perché arrivare in semi finale è stata dura per tutti raggiungere il quorum di partecipazione.

