Piano antenne, il Pd chiede la convocazione dei tavoli tecnici e si schiera contro l’aumento dei valori limite dei campi elettromagnetici

“Anche a seguito di nostre sollecitazioni e mezzo stampa e interpellanze, ad inizio anno il Comune avviava l’iter per l’approvazione di un Piano delle antenne. In sede di commissione, da noi richiesta per ottenere un approfondimento per il Consiglio e la cittadinanza, l’assessore Kristopher Casati dichiarava la piena disponibilità dell’amministrazione a valutare in modo non pregiudiziale le osservazioni che sarebbero arrivate sul Piano durante l’iter. Questa disponibilità di fatto, non si è mai manifestata. Le nostre osservazioni, depositate lo scorso 18 marzo, venivano rigettate in blocco come anche quelle di Legambiente e di altri due cittadini. A oggi, non ci sono notizie né della prosecuzione dell’iter e quindi di una discussione sul tema in commissione e in consiglio, né della convocazione dei tavoli tecnici per l’audizione – congiunta o asincrona – dei portatori di interesse a cui l’amministrazione si era impegnata”. Ad affermarlo è il gruppo del Partito democratico della Spezia intervenendo per chiedere all’amministrazione di fare chiarezza sull’iter di approvazione del Piano antenne.

“A ciò si aggiunge il fatto che, nelle more del procedimento, è intervenuta l’entrata in vigore dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) rubricato “Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici” (29.4.2024), il quale stabilisce che, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, entrerà automaticamente in vigore un valore pari 15 V/m, valore che supera più del doppio quelli attualmente vigenti. Pensiamo – aggiungo i consiglieri dem – che il Piano delle antenne, alla luce di questo ulteriore sviluppo, necessiti di adeguato approfondimento alla luce delle più recenti novità normative”.

