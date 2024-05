Poesia, Premio Orsini verso la quarantesima edizione

L’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra e la biblioteca civica “Cesare Arzelà” promuovono la 40esima edizione del Premio nazionale di poesia “Cesare Orsini”, con una serie di novità che si aggiungono al collaudato concorso poetico. Potranno partecipare poeti italiani e stranieri con un massimo di tre liriche inedite in lingua italiana, di non oltre 50 versi. È prevista, come sempre, una sezione ragazzi per composizioni poetiche o racconti di singoli o di gruppi, riservata agli studenti di scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori. I premi saranno infatti divisi, come per le scorse edizioni, in due sezioni: la sezione Luigi Giannoni (1° Classificato, euro 350,00; 2° Classificato euro 250,00 e 3° Classificato euro 150,00), e la sezione ragazzi Lucia Mazzoni (proclamazione del 1°, 2° e 3° Classificato, senza assegnazione di premi in denaro). I nomi della giuria verranno resi noti al momento della premiazione, che si terrà il 15 settembre 2024 alle ore 18.00 nel corso di una manifestazione popolare che si svolgerà, come da tradizione, in Piazza della Chiesa a Ponzano Superiore, alla presenza delle autorità e di esponenti della cultura locale e non solo. Novità di quest’anno sarà la partecipazione di Francesco Piscitelli, giovane poeta e divulgatore.

Le liriche, di cui una sola recherà in calce nome, cognome, indirizzo dell’autore e telefono (pena l’esclusione dal concorso), dovranno pervenire nel numero di 7 copie, dattiloscritte o foto-riprodotte, in plichi raccomandati alla segreteria del Premio “Cesare Orsini”: 0187 699041 / 697175 entro e non oltre il 18/08/2024 al Palazzo comunale – Piazza Matteotti di Santo Stefano di Magra. A manifestazione avvenuta, la direzione del Premio esaminerà la possibilità di pubblicare le liriche in un volume dedicato.

