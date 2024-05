Regione Liguria, colpo di scena nel mezzo della bufera: cambia il capo dell’ufficio stampa

Genova. Un altro colpo di scena in Regione Liguria. Con una stringatissima nota arrivata nel tardo pomeriggio l’ente di piazza De Ferrari ha comunicato che dal 1° giugno il ruolo di capo ufficio stampa passerà da Federica Costella a Patrizia Cavanna.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per l’entourage del presidente Giovanni Toti, dal 7 maggio agli arresti domiciliari accusato di corruzione. Perché in una fase delicatissima, anche sotto il profilo comunicativo, non può passare inosservato l’avvicendamento improvviso al vertice della struttura che tiene i rapporti coi mezzi d’informazione e che negli ultimi anni ha vantato numeri d’eccellenza per quanto riguarda la mole di comunicati e contenuti social.

» leggi tutto su www.genova24.it