Rugby/ Pro Recco: gli Squali sono salvi

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Battendo i veneziani del San Marco anche nella partita di ritorno dei play out gli Squali della Pro Recco Rugby conquistano la salvezza e giocheranno quindi in Serie B anche nella prossima stagione. In un Carlo Androne pieno, rumoroso e tinto di biancoceleste i padroni di casa hanno vinto 29-15 dopo aver superato gli avversari fuori casa una settimana fa (41-43 il punteggio a Favaro Veneto) e così chiudono la corsa salvezza con un punteggio in classifica di 9-2 sui veneti che ora si giocheranno l’ultima chance di salvezza contro Benevento, che è stato superato dagli Highlanders Formigine nell’altro incontro in programma.

» leggi tutto su www.levantenews.it