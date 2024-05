‘Santa’: le Vespe invadono i Giardini a mare

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

L’Anfiteatro Bindi, ai Giardini a Mare, “invaso”, domenica mattina, da decine di modelli “Vespa”, per un raduno organizzato da un gruppo di amici, con la passione per il famoso scooter.

Un allegro e variopinto incontro, con tutti i modelli e tutte le cilindrate prodotti dagli anni 50 ad oggi.compreso un bellissimo “Apecar” in forza al Gruppo Alpini.

La numerosa carovana, è partita in mattinata da Uscio, discendendo verso il mare. Arrivata a Santa Margherita, una pausa con servizio di ristoro, organizzato da “Gustiamo la Liguria” e da “Portofino Gourmet”. Dopo la “merenda”, il rientro verso l’interno, approfittando della splendida giornata estiva.

