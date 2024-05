Savona, al via la bonifica degli ex Solimano: saranno il deposito per il cantiere della passeggiata a raso in via Nizza

Savona. E’ iniziata oggi la bonifica degli ex cantieri Solimano a Savona in via Nizza. La struttura verrà usata come deposito per il materiale di cantiere della passeggiata a raso che dovrà essere conclusa entro dicembre.

Le zone di intervento sono quattro dal Letimbro fino a Zinola (tra i bagni la Playa e il complesso socio sportivo, tra Rio Quattro Stagioni e Rio Molinero, tra rio San Cristoforo e i Bagni Corsaro, tra i Bagni sant’Antonio e Bagni Umberto). La variante, approvata per affrontare l’aumento dei costi, ha previsto la modifica del materiale, la riduzione delle misure ed è stata alzata sulla sabbia di 50 cm per permettere alle onde di passare al di sotto della struttura.

