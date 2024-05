Un nuovo collegamento pedonale tra la stazione di Principe e la Stazione Marittima: il progetto da 8,5 milioni

Genova. Un nuovo collegamento pedonale per raggiungere agevolmente la Stazione Marittima dalla stazione di Piazza Principe e viceversa, agevolando così prima di tutto i crocieristi.

Al progetto stanno lavorando Regione Liguria, Aeroporto di Genova Spa, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale, Stazioni Marittime Spa e Rfi, con l’obiettivo di alleggerire il traffico privato in ingresso e in circolazione in città diretto verso il porto passeggeri e facilitare appunto a turisti e croceristi il raggiungimento delle Stazioni Marittime e della stazione ferroviaria.

