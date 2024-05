Albenga 2024, Nappi: “Tomatis viola normativa, manifesti nel point”. Il sindaco: “Tutto in regola”, ma li fa togliere

Albenga. Manifesti elettorali oggetto della discordia ad Albenga, con un botta e risposta piccato tra il presidente del partito Sovranisti per l’Italia ed ex candidato sindaco Francesco Nappi (non ha partecipato alla “corsa” causa mancato raggiungimento del numero di firme necessario) e il candidato ed attuale primo cittadino Riccardo Tomatis.

Una diatriba, a suon di comunicati stampa, che si è conclusa con la rimozione dei manifesti a vista all’interno del point di Tomatis sul viale Martiri, ma non senza polemica.

