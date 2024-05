Camogli: il musical di Lauzi e Reverberi al Teatro Sociale

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

La Stagione Gennaio-Maggio 2024 del Teatro Sociale di Camogli si chiude con una novità assoluta: la prima rappresentazione integrale del musical di Bruno Lauzi e Gian Franco Reverberi “Una volta nella vita”, in scena venerdì 31 maggio alle ore 21.00, sabato 1° giugno alle ore 21.00 e domenica 2 giugno alle ore 18.00. Il “Sociale”, così, realizza finalmente l’ultimo sogno di Lauzi: portare in palcoscenico il musical a cui il cantautore genovese ha lavorato negli ultimi anni di vita, in collaborazione con un altro grande genovese, il compositore Gian Franco Reverberi, scomparso l’8 gennaio di quest’anno.

