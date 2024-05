Chiavari: ripascimento spiagge a Preli, la replica del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Ancora una volta, smentiamo le critiche dell’opposizione con i fatti. A Chiavari, la nostra amministrazione ha avviato un importante progetto di difesa del litorale. Gli interventi di realizzazione dei pennelli perpendicolari alla costa nella prima cella, compresa tra foce del Rupinaro fino al bar 4 Archi, hanno già dimostrato la loro efficacia proteggendo la passeggiata dalle ultime due mareggiate dello scorso inverno. Come dimostrano i recenti danni causati dal maltempo, le zone del lungomare non ancora interessate dagli interventi, come l’area di Preli, sono state le più colpite. Non appena avremo i finanziamenti da parte del governo, chiederemo di poter dare avvio alla fase di realizzazione dei nuovi pennelli proprio nell’area di villa Piaggio. Nel frattempo, proseguono i lavori di ripascimento delle spiagge e di manutenzione delle attuali difese, per quanto possibile, per permettere la stagione balneare” dichiara il sindaco.

