Venerdì 31 maggio gli spazi esterni del circolo “Dalle Mura” a Castellazzo ospiteranno il nuovo festival di Argonauta Records. Nella serata suoneranno dal vivo Repetita Iuvant, Moonin Down, Tropic Santos, Temle of Deimos. Evento riservato ai soci, affiliazione 5 euro, possibilità di aperitivo e cena. Per l’occasione i Repetita Iuvant, col loro post rock psichedelico, presenteranno il nuovo ep, fresco fresco di uscita. Il psicHARDelic Rock dei Moonin Down spazierà fra ritmi tribali, feed e vento del deserto tra i confini di Psych-Rock, Hard Blues e Garage: anche loro proporranno il nuovo album, “The Third Planet” . Tropic Santos è invece un trio strumentale di psych-stoner: i tre ragazzi hanno costruito un mix dal sapore psichedelico di accattivanti groove tribali con ampie trame ipnotiche e percorsi insoliti per una band strumentale. Infine Temple of Deimos è un trio stoner rock formatosi nel 2006, nel sound trasmette echi di gruppi come QOTSA, Kyuss e Red Fang, e si ispira alla scena di Palm Desert e Grunge degli anni ’90 creando un suono desert rock pesante e psichedelico in una forma distintiva e con un carattere unico.

L’articolo Dalle Mura ecco l’Argonauta Fest: venerdì sera il contest di musica dal vivo proviene da Città della Spezia.

