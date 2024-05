Europee, Alleanza Verdi Sinistra: “Il Comune di Genova fa lo sgambetto ai partiti con pochi soldi”

Genova. “Il comune di Genova ha fatto lo sgambetto ai partiti politici che non vogliono accettare i finanziamenti dei privati. Modificando in corso d’opera le regole della campagna elettorale con la delibera dello scorso 10 maggio, la giunta comunale mette i bastoni tra le ruote alla piccola propaganda a zero costi, con danno per le forze politiche minori che non possono spendere in cartellonistica e spazi televisivi”. A denunciarlo in una nota è l’Alleanza Verdi Sinistra.

“Noi – proseguono – crediamo che la politica vada fatta nelle strade e nelle piazze delle nostre città a contatto con i problemi dei cittadini. Tornare a parlare con la gente è diventato in Liguria un percorso a ostacoli, pieno di divieti, di limitazioni e sotto la pressione dei click days per l’uso di spazi pubblici”.

