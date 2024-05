Gara subappalto Atc, Pomo e Copello in commissione: “Documentazione di Trotta/Riccitelli a norma di legge: doveroso portare avanti l’iter sino all’aggiudicazione”

Le carte fornite dal consorzio composto da Trotta bus e Autolinee Riccitelli ad Atc esercizio e gli approfondimenti effettuati dalla partecipata spezzina con l’Agenzia delle entrate hanno indicato una sola strada, quella dell’affidamento del 30 per cento del servizio in subappalto, ma i dubbi e le preoccupazioni derivanti dalle problematiche che Trotta bus ha sperimentato negli ultimi anni e sta continuando ad avere in diversi appalti sparsi per l’Italia restano tutti sul tavolo.

E’ quanto emerso nel corso della seduta della commissione Controllo e garanzia che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo civico con l’audizione dei nuovi vertici di Atc. Ad assistere all’incontro durante il quale il neo presidente Franco Pomo e il nuovo amministratore delegato Giovanni Copello hanno risposto alle domande dei consiglieri comunali c’erano anche una ventina di dipendenti di Seal, l’azienda che da anni svolge il servizio in subappalto e che insieme a Saca ha partecipato alla gara che da mesi agita le acque già tempestose del trasporto pubblico spezzino.

Fabio Cenerini, come poi tutti gli altri consiglieri che sono intervenuti, ha esordito ringraziando Pomo e Copello per aver accettato l’invito inviato su richiesta dello stesso Cenerini dalla presidente Piera Sommovigo per fare chiarezza su una vicenda portata avanti dalla gestione precedente dell’azienda e che desta tanta preoccupazione tra i lavoratori.

“Poco più di un mese fa in consiglio comunale sono state discusse due mozioni che segnalavano forti dubbi sull’affidabilità di Trotta, che poi ha ottenuto l’affidamento insieme a Riccitelli. Parliamo di una gara da 28 milioni di euro e riteniamo sia necessario fare chiarezza sull’iter di assegnazione. Ricordo che il Comune di Roma nel febbraio 2023 ha revocato l’assegnazione dell’appalto a questa azienda per problemi con il casellario Anac e che in seguito sono emersi problemi nel versamento di contributi o stipendi a Fiumicino, Potenza, Benevento, Vasto e Ovada, mentre per Riccitelli c’è stata una situazione critica a Cazzago San Martino. Quello che mi domando è se la commissione di aggiudicazione ha fatto tutti i controlli necessari”.

Inoltre Cenerini ha fatto presente di aver depositato un’interpellanza sulla composizione della commissione di gara, visto che tre dei cinque curriculum dei membri presenti sul sito riportano incarichi successivi al momento della nomina in commissione e che, sempre secondo il consigliere, uno di loro non avrebbe avuto le competenze per sedere al tavolo dei commissari, avendo il diploma di terza media ed essendo stato operaio e autista prima che nel 2018 “venisse improvvisamente promosso dalla dirigenza nominata dal Comune della Spezia, in qualità di socio di maggioranza, affidandogli la gestione di oltre 300 lavori e poi addirittura la responsabilità degli affari generali dell’azienda. L’articolo 93 del nuovo codice degli appalti parla di comprovata esperienza e afferma che sono necessari un adeguato inquadramento giuridico e competenze professionali”.

