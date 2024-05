La Coppa Italia cambia i criteri di accoppiamento: lo Spezia affronterà la Salernitana

La Coppa Italia conferma il format a 44 squadre ma cambia i metodi di accoppiamento. È quanto ha comunicato la Lega Serie A nella serata di ieri, presentando quelli che saranno i criteri di compilazione del tabellone della coppa nazionale per le prossime tre stagioni, che variano solamente in quelli che sono gli incroci nei primi turni del torneo. Lo Spezia, 35esima testa di serie del tabellone, non affronterà più la testa di serie numero 14 del torneo, ma la numero 23, ovvero la Salernitana appena retrocessa in Serie B come ultima classificata della massima serie.

La squadra di Luca D’Angelo entrerà in gioco come di consueto a partire dai trentaduesimi di coppa, che si disputeranno nella settimana precedente all’inizio del campionato di Serie B, tra il 10 e il 14 di agosto, e lo farà dall’Arechi di Salerno, sede (e avversario) per cui manca solo l’ufficialità che arriverà ad inizio luglio, quando il calendario verrà presentato ufficialmente. Lo Spezia sarà inserito nel quadrante destro del tabellone, quello che potrebbe regalare un ottavo di finale contro l’Inter campione d’Italia in carica e testa di serie numero 2 della manifestazione e che verrebbe affrontata solo in caso di successo a Salerno e nei sedicesimi di coppa. Qualora la squadra di D’Angelo superasse il primo ostacolo, ecco che al turno seguente dovrebbe affrontare una tra l’Udinese, testa di serie numero 15, e una delle qualificate alla manifestazione, la vincente della sfida tra la Juve Stabia appena promossa in B e una tra Avellino e Carrarese.

