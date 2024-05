Il questore di Massa Carrara, in seguito alla proposta del Comando Stazione Carabinieri di Fivizzano e attenta istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un daspo urbano per la durata di 18 mesi, nei confronti di un cittadino italiano di circa 30 anni, il quale non potrà né accedere né stazionare nei pressi dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento siti nella zona fivizzanese.

L’uomo, con precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati contro la pubblica amministrazione e contro la persona, nonché contestazioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e già destinatario di avviso orale del questore, era stato tratto in arresto dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Fivizzano per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nell’immediata vicinanza di pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, destando particolare allarme sociale e pericolo per la sicurezza pubblica, atteso che i fatti si sono svolti in zona movida.

In caso di violazione del divieto, se non costituente più grave reato, l’uomo sarà punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 24.000 euro. Questi provvedimenti adottati dal questore rappresentano un intervento concreto per rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico ed evidenziano l’impegno delle Forze di Polizia nel prevenire e contrastare episodi di illegalità in tutta la provincia, garantendo un ambiente sicuro per i cittadini».

L’articolo Lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: scatta il daspo urbano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com