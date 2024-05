Lorenzo Tosa, giornalista e star dei social, atteso a Santo Stefano

Per il ciclo di incontri con gli autori a Santo Stefano, mercoledì 5 giugno alle 17 al Centro Sociale Ruffini, il giornalista genovese Lorenzo Tosa, noto al grande pubblico per i suoi periodici interventi sui canali social, presenterà il suo libro dal titolo “Vorrei chiederti di quel giorno” (Rizzoli). L’autore dialogherà con Giuseppe Rudisi, scrittore e giornalista.

Il libro è l’inchiesta privata e corale su Bruno, padre di Tosa, morto suicida il 2 aprile 1986. L’autore parte dall’ultimo giorno e dalle ultime ore trascorse insieme, che Lorenzo, di appena due anni e mezzo, all’epoca, non può ricordare ma può ricomporre e in parte immaginare. La ricostruzione avverrà attraverso le persone conosciute e amate da Bruno: gli amici, i compagni, le donne della sua vita. C’è quindi Genova in queste pagine, c’è l’Italia degli anni Sessanta e Settanta e la generazione della politica e della contestazione. Dentro la vicenda di Bruno Tosa c’è la riflessione sul crollo psichico che porterà all’esito della vicenda, sullo stigma che il disagio mentale ancora si porta dietro, sulla cronaca di una morte non annunciata. Un racconto spietato e tenero, un cerchio che si chiude, nella salvezza che solo il conoscere può garantire, avvicinandosi un pezzo alla volta “a quell’utopia che chiamiamo anche verità”

