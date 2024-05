Michele Santoro e Bice Parodi alla Spezia per la lista “Pace Terra e Dignità”

Giovedì 30 maggio Michele Santoro, giornalista, promotore insieme a Raniero La Valle e Ginevra Bompiani dell’appello che ha dato vita alla lista Pace terra e dignità, farà tappa a Spezia.

“Pace Terra Dignità è l’unica lista che è presente sulla scheda elettorale in tutte le circoscrizioni che ha raccolto le firme, oltre 100.000. Un risultato enorme in poco meno di un mese. Vogliamo dare voce nelle urne al no alla guerra, un sentimento maggioritario nel paese ignorato da Parlamento e governo che continuano ad alimentare il conflitto in Ucraina con l’invio di armi e ad complici del genocidio in atto a Gaza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com