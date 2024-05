Millesimo, il 30 maggio l’inaugurazione della nuova sede del Sindacato Pensionati della Cgil

Millesimo. Giovedì 30 maggio a Millesimo in Piazza Italia 103 alle ore 10 verrà inaugurata la nuova sede dello SPI, il Sindacato Pensionati della CGIL, che sarà operativa tutti i martedì e giovedì già a partire dal 4 giugno, dopo il trasferimento dagli attuali locali di Via dei Partigiani.

Una nuova sede più centrale, facilmente accessibile, che la CGIL e lo SPI, in particolare la Lega SPI Valbormida, “hanno fortemente voluto per poter ampliare attività e servizi rivolti non solo ai propri iscritti ma a tutti i cittadini, consolidando il legame con una di quelle “aree interne” spesso oggetto di chiusure di uffici, sportelli e servizi in genere in cui diventa sempre più difficile trovare risposte nel proprio territorio”, si legge in una nota.

