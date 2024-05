Rapallo: Carlo Bagnasco possibile candidato alle regionali

Sabato 8 e domenica 9 si vota per le Europee e le Comunali. Ma in Liguria si parla anche in prospettiva di Regionali. Giovanni Toti si dimetterà dopo l’inchiesta che lo riguarda (ma non condannato)? In tal caso il ricorso alle urne sarebbe anticipato. In ogni caso Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo per due legislature e coordinatore regionale di Forza Italia, sarebbe in pole position per candidarsi in consiglio Regionale. Specie se Domenico Cianci dovesse decidere di non ripresentarsi, avrebbe la strada spianata per essere eletto, indipendentemente dall’esito elettorale.

Carlo Bagnasco sta ricalcando la carriera politica di papà Roberto, ora parlamentare: anche lui sindaco per due mandati, anche lui in Provincia; Carlo è stato vicesindaco della Città metropolitana.

