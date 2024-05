Rotonda di Carignano, i reperti archeologici non fermano il cantiere: in arrivo una variante

Genova. Sono pronti a ripartire i lavori per la realizzazione di un supermercato presso la rotonda di Carignano: dopo il ritrovamento dei reperti archeologici, infatti, la ditta che ha in appalto i lavori sta per presentare una variante che terrà conto di vincoli espressi dalla Soprintendenza delle Belle Arti a seguito dei reperti emersi dagli scavi.

Questa la “notizia” emersa oggi in Consiglio comunale, dove il progetto del nuovo supermarker è tornato all’ordine del giorno grazie ad un articolo 54 presentato dal consigliere Fabio Ceraudo del M5s con il quale si chiedevano aggiornamenti sui cantieri alla luce dei ritrovamenti

