Salone nautico di Venezia, Siman rinforza il rapporto con la Laguna e mette in mostra i progetti futuri

Anche quest’anno Siman, società spezzina operante nel comparto delle costruzioni navali in acciaio e alluminio è presente al Salone nautico di Venezia, che si svolge nello storico arsenale dal 29 maggio al 2 giugno. La città di Venezia ospita in laguna le aziende più prestigiose del comparto, marchi che rappresentano l’eccellenza della cantieristica italiana e internazionale.

Il Salone tratterà anche di sostenibilità ambientale, oltre ai temi più classici legati al design, alle innovazioni, alle propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno.

Siman ha prodotto per Actv, società che gestisce i collegamenti in Laguna, una nuova serie di battelli, già operativi e si appresta alla costruzione di 2 traghetti bidirezionali di 55 metri di lunghezza per potenziare il trasporto lagunare.

