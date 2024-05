Scuole Albenga, Grossi e Ciangherotti (FI): “Consigliere referente in contatto con dirigenze, sopralluoghi periodici per valutare le necessità”

Albenga. “Con la nuova amministrazione guidata da Nicola Podio annulleremo le distanze tra il Comune e le scuole albenganesi. La nuova maggioranza stabilirà rapporti stretti e continui con le dirigenze delle varie scuole presenti sul territorio. A tal fine, ci impegniamo a individuare sin da subito un consigliere referente per le scuole: questa figura, che sarà operativa tutto l’anno, sarà un fondamentale punto di riferimento per l’ascolto e la condivisione delle necessità tra le scuole e l’amministrazione in carica. La presenza di un consigliere referente permetterà di affrontare tempestivamente i problemi e migliorare il servizio offerto agli studenti e alle famiglie. Per quanto riguarda le richieste ignorate dall’amministrazione nelle scuole ingaune, gli esempi si sprecano. Nelle scuole di via Degli Orti non si é saputo rispondere a diverse esigenze: mancano le tende da sole, richieste da tempo, il giardino è impraticabile per motivi di sicurezza, e la rete fognaria permette purtroppo le visite ravvicinate di ratti. Per non parlare poi dell’immagine sicuramente poco allettante delle pareti della scuola media che non hanno mai avuto il privilegio di una imbiancatura….Questo è il segnale chiaro di quanto il sindaco di Albenga ami e rispetti le istituzioni scolastiche”. Lo dichiarano i candidati consiglieri della lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco Mara Grossi ed Eraldo Ciangherotti.

Prosegue la candidata Mara Grossi detta “la vicepreside”: “Come ben si sa, grazie alla riforma del titolo quinto della costituzione viene introdotto il concetto di sussidiarietà che, in sinergia con il concetto di autonomia scolastica, attribuisce allo Stato, alle regioni e agli enti locali le competenze in materia di istruzione. Fare scuola non significa attuare i vari principi stabiliti dalla costituzione quali la libertà di insegnamento e altri, bensì rispettare l’attuazione delle competenze esclusive, o concorrenti dello Stato, delle regioni, e degli enti locali.

