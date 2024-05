Toti arrestato, niente dimissioni all’orizzonte: il 4 giugno la mozione di sfiducia in Regione

Genova. Si discuterà martedì la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione nei confronti del presidente ligure Giovanni Toti, da tre settimane esatte agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, voto di scambio, finanziamento illecito e falso. È la decisione presa dall’ufficio integrato di presidenza al termine di una giornata caotica in Consiglio regionale, segnata dalla rumorosa protesta di un gruppo di cittadini coi cartelli “Game over” e “Toti dimettiti”, momenti di bagarre e tensione tra consiglieri e infine il gesto simbolico della minoranza che ha abbandonato l’aula rifiutandosi di partecipare ai lavori finché non si fosse affrontato il dibattito sul provvedimento. Che però, a rigore di regolamento, non si può tenere prima di tre giorni dalla data del deposito.

“A prescindere dalle valutazioni di carattere giudiziario – si legge nelle premesse del documento firmato da tutta l’opposizione eccetto Pippo Rossetti di Azione – dal punto di vista politico-amministrativo emerge un’immagine degradata dell’utilizzo dell’istituzione pubblica, con lo spostamento delle decisioni strategiche dalle sedi istituzionali e democratiche ad altre improprie, in un quadro in cui le normali condizioni di trasparenza e legalità della pubblica amministrazione appaiono diffusamente piegate a interessi di parte. Al di là di quello che saranno gli esiti dell’inchiesta, il fallimento politico della giunta Toti è ormai evidente e conclamato, a partire dalla gestione sanitaria, in profondo disavanzo, proseguendo per le politiche ambientali, ai trasporti, dalle infrastrutture alla casa, dal sociale alla cultura”.

