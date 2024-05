Allagamento al San Bartolomeo, Pd Sarzana: “Ogni volta le nostre sollecitazioni sono archiviate fra spallucce e sberleffi”

“Con numerose interrogazioni, mozioni, ordini del giorno da anni cerchiamo di richiamare l’attenzione di Cristina Ponzanelli sulle condizioni dell’ospedale cittadino e della sanità locale. Ogni volta le nostre sollecitazioni sono archiviate tra spallucce e sberleffi”. Così il Partito Democratico di Sarzana in merito a quanto avvenuto questa mattina nella dialisi del San Bartolomeo.

“Ci dicono – prosegue il segretario cittadino Marco Baruzzo – che seminiamo allarmismo, che diffondiamo il panico. Ci chiedono di non disturbare il manovratore, che in questo caso è Toti: il governo regionale ha ridotto allo stremo la sanità sarzanese e l’amministrazione comunale tace, complice. Ci ribelliamo contro la volontà politica di condannare all’obsolescenza il San Bartolomeo. La giunta regionale utilizza i risparmi della sanità spezzina per ripianare i bilanci: non c’è prospettiva oltre i tagli lineari. Oggi, come all’inizio di marzo, emerge il problema delle strutture, ma il dramma è anche quello del personale in fuga, delle liste di attesa fuori controllo e del diritto alla salute dei cittadini che viene costantemente eroso. Siamo disponibili a confrontarci pubblicamente su questi argomenti con la giunta Ponzanelli, dentro e fuori dal consiglio comunale. Aspettiamo le loro risposte, possibilmente nel merito”

