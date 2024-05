Basket/ Campionato U17 Silver, la Pro Recco conquista il Playoff smart

Dallo staff di Carlo Gandolfo

La Pro Recco Basket, guidata dall’allenatore Matteo Bertini, ha conquistato il Playoff Smart del Campionato U17 Silver, superando l’Aurora Chiavari, nelle Final Four che si sono svolte al PalaCarrino, a Chiavari. La squadra di Recco ha quindi superato nel campo di casa i gialloblù, aggiudicandosi il titolo Smart di questa stagione. “Desidero esprimere le più vive congratulazioni ai ragazzi della Pro Recco Basket. Siamo estremamente orgogliosi della nostra squadra di basket per le belle prestazioni nel campionato under 17,” – questo l’augurio del sindaco Carlo Gandolfo dopo la vittoria del team nella finale ligure – congratulazioni a tutti loro, ai tecnici e alla società per aver portato a casa questo prestigioso titolo. Con l’auspicio di raccogliere ancora nuovi e importanti successi nella prossima stagione”.

