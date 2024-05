Calcio/ Giocatori in festa ma club pronti a tuffarsi nel mercato: le date ufficiali

Genoa e Sampdoria in vacanza fino a metà luglio ma società impegnate sul fronte mercato: proprio nella odierna la Figc, come riporta Calcio e Finanza ha annunciato le due finestre, quella estiva e invernale per acquisti e cessioni.

La prima sarà dal 1 luglio al 30 agosto e la seconda dal 2 gennaio al 2 febbraio. I tifosi Genoa e Sampdoria da una parte, ed Entella e Sestri dall’altra attenderanno con ansia per capire quali giocatori vedranno indossare la loro maglia nella stagione che inizierà a metò agosto per A e B e alcuni giorni dopo per la Lega Pro.

