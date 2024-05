Costi più alti per il ponte sul Magra, ecco la firma per l’anticipo della Regione alla Provincia

È stato siglato l’atto finale della convenzione tra la Provincia della Spezia e la Regione Liguria che garantirà alla prima un contributo temporaneo, a titolo di anticipo, di tre milioni di euro, per consentire, nel corso del 2024, la copertura finanziaria del primo lotto del ponte sul Magra tra il raccordo autostradale, a Santo Stefano, e Ceparana, in corso di realizzazione; primo lotto che consiste nel ponte stesso. “Il programma della Provincia per la costruzione del nuovo ponte sul Magra – si legge in una nota dell’amministrazione provinciale spezzina – è interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha stanziato complessivi 15.100.000 euro a valere sui fondi del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture. L’anticipo garantito dalla Regione, a fronte di una condizione contingente imprevedibile, servirà alla Provincia per venire incontro ai maggiori costi di realizzazione causati dall’aumento dei prezzi delle materie prime e quindi all’aggiornamento dei prezzi contrattuali, condizioni che hanno portato alla necessità di prevedere un costo complessivo dell’opera maggiore da quello preventivato e quindi anche superiore ai fondi stanziati dal Mit”. La Provincia, così come previsto dalla convenzione, “restituirà la cifra oggi stanziata dalla Regione entro tre mesi dalla data di ricevimento del programmato nuovo finanziamento statale, previsto proprio a compensazione degli aumenti subiti rispetto allo stanziamento iniziale elargito dal Mit”, conclude la nota di Via Veneto.

