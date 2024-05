Explora II in bacino a Genova: la nave da crociera del marchio di lusso Msc quasi pronta a prendere il mare

Genova. Ha fatto il suo ingresso al bacino 4 di Ente Bacini martedì mattina la nuovissima nave da crociera Explora II, brand di viaggi oceanici di lusso di Msc.

La nave è stata realizzata nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente e sta ultimando l’allestimento in vista della consegna, prevista per l’estate. Explora II, che ha “toccato l’acqua” il 6 settembre 2023 con una cerimonia di “galleggiamento” nei pressi di Genova, opererà fino ad aprile 2025 nel Mediterraneo, in Medio Oriente, nell’oceano Indiano e in Africa, visitando 82 porti in 26 Paesi.

