Liguria. Il 30 maggio in prima visione su Rai 1 va in onda ‘’Come è umano lui’’, per la regia di Luca Manfredi, con Enzo Paci nei panni dell’attore genovese.

Chi è stato Paolo Villaggio tutti lo sanno. I suoi personaggi, Fantozzi in primis, ma anche Fracchia o Kranz appartengono alla cultura popolare del nostro Paese. Ma non tutti sanno come Paolo Villaggio sia arrivato ad incarnare questi personaggi o quanto sia stata fondamentale nella sua vita sua moglie Maura che lo ha sempre appoggiato.

» leggi tutto su www.ivg.it