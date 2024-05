In mostra quarant’anni di carriera artistica di Stefano Tomà

Sabato 1° giugno alle 16,30 si inaugura la mostra per i 40 anni di carriera artistica di Stefano Tomà noto nell’ambiente del post Naif e della psycological-art, di cui ne è uno dei massimi esponenti. Stefano Tomà oltre ad essere uno dei promotori del Premio Artista dell’anno Cristoforo Colombo, e collaboratore della rivista EuroArte è da alcuni anni “tutor” di Pitturiamo.it. La mostra che si compone di una selezione di grafiche dagli anni 80 ad oggi sarà ospitata presso il bar Dafne in via del Molo alla Spezia e resterà visitabile, con ingresso libero, sino al 23 giugno.

