La settima edizione di Fisiko! si estende dalla Vaccari a Sarzana e punta a coinvolgere anche il pubblico internazionale

Torna Fisiko! Festival internazionale di azioni cattive per la settima edizione e per il primo anno – oltre all’ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano – invade Sarzana in ogni suo spazio: dal Teatro degli Impavidi alla Fortezza Firmafede, dalla Galleria Cardelli Fontana ai Fondachi, con l’intenzione di coinvolgere attivamente i cittadini ma anche di richiamare pubblico dalle altre città e per il primo anno rivolgersi anche al pubblico internazionale, invitando gli operatori e le strutture turistiche a diffondere il programma in inglese (consultabile anche sul sito del festival).

Da giovedì 20 a domenica 23 giugno si susseguiranno spettacoli dei più importanti artisti e collettivi italiani e internazionali (Balletto Civile, Abbondanza/Bertoni, Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, Kinkaleri (con il fotografo/performer spezzino Jacopo Benassi) Emio Greco e Pieter C. Scholten oltre a laboratori, performance per tutta la famiglia e lavori site specific per indagare tutti i linguaggi della danza contemporanea.

Anche quest’anno la rassegna è ideata e organizzata da APS Fuori Luogo (in partnership con Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione e Balletto Civile) e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura (FNSV – Art.29 Festival di danza), Comune di Sarzana, Comune di Santo Stefano di Magra, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per la creatività contemporanea e di Fondazione Carispezia, Il festival è riconosciuto dal Ministero della Cultura come Festival di Danza, tra i primi in graduatoria nazionale per la qualità artistica del progetto. L’evento fa parte del cartellone di Estate in Fortezza- Sarzana Teatro Festival, con il sostegno di Regione Liguria.

