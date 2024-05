Rixi: “Non possiamo dare consiglio a Toti, ma questa situazione non potrà andare avanti all’infinito”

Anche il tema delle eventuali dimissioni di Giovanni Toti nel dibattito tra il vice ministro di Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e l’ex vice ministro dell’Economia Antonio Misiani andato in onda nel pomeriggio a SkyTg24 Economia. All’esponente Pd che ha parlato di “nodo politico della separazione del destino personale del presidente Toti da quello dell’istituzione che guida”, affermando che “è un nodo su cui presto o tardi Toti dovrà assumere decisioni per il bene dei cittadini liguri”, l’esponente leghista ligure ha osservato: “Su questo posso essere d’accordo”, per poi aggiungere: “Non possiamo che dare un giudizio positivo: una regione che per tanto tempo non è cresciuta, negli ultimi anni è cresciuta da un punto di vista economico anche per l’azione propulsiva di Regione Liguria, che era guidata dal governatore Toti – cui cui più volte abbiamo litigato, non era una persona facilissima da gestire -; detto questo, è evidente che in un momento in cui una persona si trova ai domiciliari, deve fare delle valutazioni anche da un punto di vista di salvaguardia della sua posizione processuale rispetto a decisione altre”. Affermando Rixi che “non possiamo essere noi a dare un consiglio su quello che deve fare alll’attuale governatore” ma, ha aggiunto, “è evidente che questa situazione non potrà andare all’infinito. Ma è altrettanto evidente che l’evento è stato esterno rispetto alle decisioni di ciascuno di noi”. E poco prima Rixi aveva espresso perplessità sulle tempistiche dell’inchiesta: “Siamo nel 2024, erano tutti intercettati da cinque anni. Non si capisce perché si è arrivati fino al 2024, lo sapremo probabilmente in futuro. Però nel momento attuale ovviamente questo crea una situazione in cui tutti si stanno chiedendo come mai proprio durante una campagna elettorale, con provvedimenti presi a dicembre e poi attuali quattro mesi dopo; questo è uno dei temi che lascia abbastanza sbalorditi”.

L’articolo Rixi: “Non possiamo dare consiglio a Toti, ma questa situazione non potrà andare avanti all’infinito” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com