Savona, Franco Astengo: “Il nostro appello per un quadro unitario a centrosinistra e civici ha ricevuto significative adesioni”

Savona. Il nostro appello, riportato di seguito, ha ricevuto significative adesioni di esponenti della politica e della cultura che sono stati protagonisti, nel recente passato, di esperienze di elaborazione e di riflessione politica che hanno fornito esiti importanti come nel caso delle elezioni comunali di Savona del 2021. Questo documento fa parte di una iniziativa che intendiamo portare avanti per mantenere e sviluppare una tensione unitaria tra i soggetti (associati e singoli) portatori di comuni istanze democratiche e progressiste in previsione delle ulteriori difficili scadenze che ci attendono.

Al di là del procedere dei meccanismi giudiziari in corso nella dimensione regionale, la prossima tornata elettorale amministrativa si svolgerà con al centro un vero e proprio terremoto del sistema di potere che per decenni ha permeato la vita politica ed economica della regione.

