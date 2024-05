Seminario sulle discriminazioni sul lavoro venerdì nella sala convegni di Tele Liguria Sud

Le discriminazioni sul lavoro saranno l’oggetto di un interessante seminario in programma venerdì 31 maggio dalle 14,30 alle 17,30 nella sala convegni di Teleliguriasud. L’evento formativo è organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia della Spezia in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Liguria. Il convegno esaminerà gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dei comportamenti discriminatori perpetrati in ambito lavorativo.

Tra i relatori l’avvocato Corrado Marvasi, autore del libro “Le Discriminazioni nel mondo del lavoro”, Laura Amoretti Consigliera Pari Opportunità de Regione Liguria, che tratterà del tema “Ancora discriminazioni di genere nel mondo del lavoro? Barriere e soluzioni”, Irene Mercuri Presidente del CUG – Regione Liguria, “Pari opportunità e benessere di chi lavora: le azioni positive de CUG”, Priscilla Dusi psicologa dell’ Ordine degli Psicologi della Liguria, su “Conseguenze psicologiche della discriminazione e strategie di intervento post-critico” e Laura Notarianni, Responsabile Servizi Utenza Ispettorato del Lavoro – IAM Genova: “Contrattazione collettiva: quale contributo contro la violenza di genere?” .

