Genova. Sei persone residenti in un’abitazione di via Paglia a Sestri Ponente sono state sgomberate intorno alle 18 di oggi dai vigili del fuoco in seguito all’inagibilità dell’edificio.

L’intervento è conseguente a una perizia disposta dal Comune di Genova sul condominio che è stato dichiarato inagibile per un rischio di crollo strutturale.

