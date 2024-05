Veni, vidi, vici: il savonese Michele Piras campione del mondo di Mountain Bike in Australia

Savona. “Ho fatto bene a riprovarci anche quest’anno, sono partito ho provato il percorso e ho vinto“. Insomma e se, secondo tradizione, Giulio Cesare si è permesso di dire, dopo la straordinaria vittoria nel Ponto, “Veni, vidi, vici” perché non potrebbe dirlo Michele Piras dopo la conquista in terra australiana?

Ebbene si perché come avevamo già annunciato il savonese ha conquistato la medaglia d’oro al Mondiale di Mountain Bike a Cairns, nella terra dei canguri. “Ci avevo già provato lo scorso anno in Argentina, in Patagonia, ma ero arrivato secondo così sono partito alla volta dell’Australia per cercare di vincere e ci sono riuscito, anche se non era scontato. Sono ancora emozionato“, afferma Piras.

