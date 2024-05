Emilio Iacopi, candidato a sindaco della lista civica Vezzano nel Cuore, propone agli altri aspiranti primo cittadino a un confronto pubblico. “Preso atto delle sterili schermaglie apparse sulla stampa e sui social tra i candidati di centro sinistra e centro destra – dichiara Iacopi in una nota – che poco interessano i cittadini in quanto prive di contenuti sui reali problemi che affliggono il territorio di Vezzano Ligure, propongo al sindaco uscente Bertoni, e al candidato Ruggia, un incontro pubblico in sede da definirsi così come per i moderatori, con domande non concordate ed uguali per ogni candidato su temi concreti quali ambiente, biodigestore, degrado del territorio, dissesto idrogeologico, sicurezza, lavoro, sviluppo economico, turistico, associazionismo, volontariato ed altri temi che interessano direttamente la vita di tutti i giorni degli elettori”.

L’articolo Vezzano, Iacopi propone un confronto pubblico a Bertoni e Ruggia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com