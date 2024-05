Borghetto, Rattalino è il nuovo allenatore: “Qui indipendentemente dalla categoria, struttura del club invidiabile”

Borghetto Santo Spirito. La nota societaria di ieri era un vero e proprio tributo alla figura di Edmondo Perrone, una delle più importanti all’interno del sodalizio granata e che ha contribuito alla ripartenza sportiva dell’ambiente negli ultimi anni. Non sarà più mister ma rimarrà all’interno del club come responsabile del settore giovanile e della prima squadra. Su quest’ultima, infatti, sono susseguite diverse valutazioni sul futuro che potrebbe essere in Prima Categoria. Si attendono i ripescaggi, ma le possibilità sono sempre più alte.

Dunque, era nell’aria la fiducia sul nome della prossima guida tecnica borghettina. Ed oggi, in sede di presentazione, è arrivata la conferma: indiscrezione confermata, Simone Rattalino sarà il nuovo allenatore del Borghetto.

» leggi tutto su www.ivg.it